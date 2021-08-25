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9500 لاجئ أفغاني يصلون إلى قاعدة نيوجيرسي العسكرية الأمريكية

09:46 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
9500 لاجئ أفغاني يصلون إلى قاعدة نيوجيرسي العسكرية الأمريكية

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ)

وصل عدد من اللاجئين الفارين من سيطرة طالبان على أفغانستان إلى قاعدة عسكرية في نيوجيرسي الأمريكية في مستهل ما يتوقع الخبراء أن يكون موجة هجرة إلى الولاية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية أرييل أوينجز في رسالة بالبريد الإلكتروني: "استقبل أفراد فريق العمليات المجموعة الأولى ليلة الثلاثاء/الأربعاء". وتستعد "جوينت بيز ماكجوير-ديكس- ليكهيرست" لإيواء ما يصل إلى 9500 شخص لمدة تصل إلى عام، وفقًا لبيان صحفي.

وقال الميجور جنرال وليام تايلور للصحفيين اليوم إن الولايات المتحدة وحلفائها أخرجوا حوالي 88 ألف شخص من أفغانستان.

وتم نقل اللاجئين إلى قاعدة نيوجيرسي وثلاث قواعد أخرى هي "فورت ماكوي" في ويسكونسن، و"فورت بليس" في تكساس و "فورت لي" في فيرجينيا.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن 31 أغسطس موعدًا نهائيًا للعملية.

وقالت أوينجز: "نتوقع أن يستمر قدوم هؤلاء الوافدين طوال اليوم والأيام القادمة". ولم تحدد العدد ولا عدد الرجال والنساء والأطفال القادمين من كابول.

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