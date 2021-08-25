وزارة الدفاع الكندية: سنبدأ إنهاء مهمتنا في مطار كابول قبل 31 أغسطس

كندا - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، اليوم الأربعاء، إن الجيش الكندي سيبدأ إنهاء مهمته في مطار كابول في أفغانستان قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس الجاري الذي حددته الولايات المتحدة لإنهاء المهمة.

وأشار ساجان ،في تصريح له، إلى أن ذلك يأتي لأن الولايات المتحدة تقود المهمة ويجب أن تكون قواتها آخر من يغادر المطار ، مما يعني أن كندا يجب أن تبدأ الاستعدادات للمغادرة مسبقًا.

ومن جانبه، قال وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو إن التزام بلاده بمساعدة الأفغان سيستمر بعد الانسحاب العسكري من أفغانستان.

ولم يتمكن رئيس الوزراء جاستن ترودو وزملاؤه من قادة مجموعة السبع من إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد الموعد النهائي الأمريكي للانسحاب في قمتهم الافتراضية يوم أمس الثلاثاء.

وبدوره، قال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، إن الوضع الأمني في أفغانستان مستمر في التدهور.

وأوضح جارنو أن كندا ومجموعة السبعة ستضعان علامات واضحة لحركة طالبان في المحادثات التي ستجرى خلال الأيام المقبلة لإقناع النظام بأنه يجب ألا يمنع الأفغان من مغادرة البلاد.