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لوكسمبورج تدعو كل الدول الأوروبية إلى قبول لاجئين أفغان

07:18 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
لوكسمبورج تدعو كل الدول الأوروبية إلى قبول لاجئين أفغان

وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن

بروكسل - (د ب أ)

دعا وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن كل الدول الأوروبية إلى قبول لاجئين أفغان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وقال أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي للصحفيين "نحتاج إلى حل أوروبي".

وتابع أسيلبورن "سيكون أمرا مؤسفا إذا رفضت دول الاتحاد الأوروبي استقبال لاجئين، وإذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي ومواطنيه الـ450 مليون من استقبال نساء وأطفال بشكل خاص".

وأضاف الوزير أن هناك "نزعة للانتظار والترقب" عندما يتعلق الأمر بعروض استقبال أشخاص "وهذا يجعلني حزينا إلى حد ما".

ويتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يريدون مغادرة أفغانستان.

جان أسيلبورن لوكسمبرج اللاجئين الأفغان

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