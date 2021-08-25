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القوات التركية تبدأ الانسحاب من أفغانستان

07:17 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
القوات التركية تبدأ الانسحاب من أفغانستان

القوات التركية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان، وذلك بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن القوات المسلحة تعود إلى "وطننا بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح".

وذكرت الوزارة التركية أنه تم إجلاء 1129 مواطنًا مدنيًا بطائرات عسكرية من أفغانستان.

القوات التركية وزارة الدفاع التركية أفغانستان طائرات عسكرية

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