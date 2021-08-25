القوات التركية تبدأ الانسحاب من أفغانستان

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان، وذلك بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن القوات المسلحة تعود إلى "وطننا بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح".

وذكرت الوزارة التركية أنه تم إجلاء 1129 مواطنًا مدنيًا بطائرات عسكرية من أفغانستان.