طاجيكستان تدعو المجتمع الدولي لتبني تدابير عاجلة لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان

طاجيكستان - (أ ش أ)

دعت طاجيكستان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي الذي وصل إلى دوشانبي في زيارة عمل قصيرة.

وذكر موقع "اشيا - بلس" للأنباء أن الجانبين ناقشا سبل آفاق توسيع التعاون الثنائي بين طاجيكستان وباكستان في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن قريشي أكد أن باكستان وطاجيكستان ستستفيدان بشكل كبير من السلام والاستقرار في أفغانستان من حيث تعزيز التعاون الاقتصادي.