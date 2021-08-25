وزير الخارجية المغربي: حريصون على التواصل الدائم مع ليبيا ودعم مؤسساتها

المغرب - (أ ش أ)

‏بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء في الرباط، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم العملية السياسية في ليبيا.

وقال وزير الشؤون الخارجية المغربي ـ في ‏مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الثنائي ـ إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين المغرب وليبيا والروابط القوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

‏وأضاف بوريطة أنه أبلغ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حرص الملك محمد السادس على الحفاظ على الروابط القوية بين الشعبين والتواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ووحدة مصير في إطار المنطقة المغاربية.

‎أكد بوريطة أن المغرب سيدعم الجهود الليبية وفتح المجال أمام الليبيين للحوار والتوصل إلى توافقات تسمح بتجاوز العراقيل، أن بلاده مستعدة لتقاسم التجربة مع ليبيا، والحفاظ على المسافة الكافية للاستمرار في دعم المجهودات الليبية ومجهودات المجموعة الدولية، دون التدخل ودون أية أجندة مغربية في الملف الليبي باستثناء أمن واستقرار ليبيا.

‎‏ وشدد على دعم المغرب للمسار السياسي الليبي وما حققه المجلس الرئاسي والسلطات التنفيذية المؤقتة في ليبيا من إنجازات منذ توليهم لهذه المناصب، وكذلك الدعم لكل الجهود الليبية لتجاوز الصعاب.