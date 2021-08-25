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وزير الدفاع الكندي: الولايات المتحدة يجب أن تكون آخر من يغادر أفغانستان

06:19 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
وزير الدفاع الكندي: الولايات المتحدة يجب أن تكون آخر من يغادر أفغانستان

وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان

كندا - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون آخر من يغادر أفغانستان، مما يعني أنه سيتعين على كندا "سحب" قواتها بحلول ذلك الوقت أيضا.

وأضاف ساجان، في تصريح للصحفيين: "كنا نود البقاء بعد الموعد النهائي الحادي والثلاثين، لكن كما تعلمون، اتخذ هذا القرار من قبل الأمريكيين". وتابع "سنحاول إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى يحين ذلك الوقت".

وأكدت كندا أكبر إجلاء لها من أفغانستان حتى الآن، حيث احتشد 535 شخصًا على متن طائرة غادرت مطار كابول يوم أمس الثلاثاء.

وقال وزير الهجرة ماركو مينديسينو: "سرّعت كندا بشكل كبير السرعة التي تمكنا بها من إخراج الناس من أفغانستان". "اعتبارا من يوم أمس، قمنا بإجلاء 535 شخصًا وهو أكبر عدد من الأشخاص على متن رحلة واحدة للقوات حتى الآن".

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هارجيت ساجان أفغانستان الولايات المتحدة وزير الدفاع الكندي ماركو مينديسينو

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