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الشرطة اللبنانية تحذر من ظاهرة بيع البنزين في جالونات بلاستيكية وتتوعد المخالفين

06:03 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
الشرطة اللبنانية تحذر من ظاهرة بيع البنزين في جالونات بلاستيكية وتتوعد المخالفين

الشرطة اللبنانية

لبنان - (أ ش أ)

حذرت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) من بيع مادتي البنزين والمازوت في جالونات بلاستيكية، متوعدة المخالفين حيث سيتم تشديد ملاحقة من يقوم بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأضافت الشرطة اللبنانية أن ظاهرة بيع البنزين والمازوت في جالونات بلاستيكية بأسعار مضاعفة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن قطاعات قوى الأمن الداخلي ستركز على ملاحقة هؤلاء وضبط المواد الموجودة بحوزتهم، يأتي ذلك بالإضافة إلى المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السّوق السوداء.

كانت ظاهرة بيع الوقود في جالونات بلاستيكية قد انتشرت خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أفراد بالحصول على الوقود من المحطات ثم يفرغون محتوى خزان الوقود بالسيارة أو الدراجة النارية في جالونات ويقومون ببيعها بأضعاف سعرها، ثم يعودون لطوابير المحطات مرة أخرى لملء خزان الوقود وإعادة نفس العملية بما يحقق ربح كبير.

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الشرطة اللبنانية جالونات بلاستيكية البنزين بيع الوقود لبنان

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