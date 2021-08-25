مصر وروسيا تحتفلان بذكرى مرور 78 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

القاهرة - أ ش أ

تحتفل مصر وروسيا غدا الخميس، بذكرى مرور 78 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ عام 1943 إذ بدأت العلاقات في خضم الحرب العالمية الثانية.

وذكرت سفارة روسيا بالقاهرة، في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ـ أن روسيا مرتبطة بمصر بتقاليد صداقة طويلة الأمد ومقاربات مشتركة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدة مواصلة العمل بنشاط لتوسيع التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، مقدمة التهنئة لمواطني روسيا ومصر لهذا التاريخ المهم في التاريخ المشترك والتمنيات لكلا البلدين بالازدهار.

وقالت السفارة إن موسكو والقاهرة أظهرتا مستوى عال من التفاهم المشترك الذي نتج عنه تعزيز التعاون في المجالات كافة حيث تحولت العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية دخلت حيز التنفيذ في 10 يناير عام 2021، مشيرة إلى أنه عقدت اتصالات مباشرة بين الجانبين العام الماضي بالرغم من القيود الحالية بسبب كورونا.

وأوضحت أنه تم تبادل الزيارات بين وزيري الخارجية سامح شكري وسيرجي لافروف، ووزير الشباب والرياضة الروسي أوليج ماتيتسين الذي وقع علي مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجال الشباب والرياضة وكذلك نواب وزير خارجية روسيا وليج سيرومولوتوف وسيرجي فيرشينين وألكسندر جروشكو الذين بحثوا خلال زيارتهم للقاهرة مع نظرائهم التنسيق المكثف في مجال مكافحة الإرهاب في إطار المنظمات الدولية والعمل المشترك على المسار الأوروبي.

وأشارت السفارة إلى استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومنتجعات البحر الأحمر في 9 أغسطس الجاري بعد انقطاع دام قرابة ست سنوات والتي جاءت بعد تبني التدابير الصحية والاحترازية وضمان سلامة المواطنين الروس نتيجة الاتفاق بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين خلال الاتصال الهاتفي بينهما في 23 أبريل الماضي.

وذكرت أنه تم افتتاح عام التعاون الإنساني الروسي والمصري في 18 يونيو الماضي وقد زار القاهرة وفد برئاسة نائبة وزير الثقافة الروسي أولجا ياريلوفا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين روسيا ومصر، مشيرة إلى أن من أهم الفعاليات الأولى لهذا العام، عرض المسرحية "ريجوليتو" فرقة "بريوسكا" الروسية.