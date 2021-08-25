جونسون آند جونسون: جرعة معززة من لقاحنا تزيد الأجسام المضادة تسعة أمثال

واشنطن - أ ش أ

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الدراسات تظهر أن جرعة معززة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تزيد من الأجسام المضادة بمقدار تسعة أمثال مقارنة باللقاح بمفرده.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن هذه الدراسات - التي أصدرتها الشركة - تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الشهر المقبل لتقديم جرعة ثالثة لأولئك الذين تلقوا لقاحي فايزر ومودرنا.

ووفقا للصحيفة، أكدت "جونسون آند جونسون" أن الدراسات أظهرت أن جرعة معززة من لقاحها أظهرت زيادة سريعة وقوية في الأجسام المضادة، أعلى بتسعة أمثال مقارنة بما بعد 28 يوما من التطعيم الأساسي بجرعة واحدة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل مع جهات فيدرالية مسؤولة، بينها إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بشأن الخطوات التالية لتعزيز تأثيرات اللقاح وتجهيز جرعة معززة محتملة.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تظهر فيه دراسات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن اللقاحات أقل فاعلية ضد متحور دلتا والتأكيد على الحاجة المتزايدة لمثل هذه الجرعات المعززة.

وأظهرت دراسة صدرت أمس /الثلاثاء/ عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحماية التي توفرها اللقاحات قد تنخفض بمرور الوقت مع زيادة الإصابة بمتغير الدلتا شديد العدوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فبمجرد أن أصبحت دلتا السلالة السائدة في البلاد، انخفضت فعالية اللقاح ضد العدوى من 91 إلى 66 %.