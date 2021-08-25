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روسيا ترسل 4 طائرات عسكرية لإجلاء 500 شخص من أفغانستان

11:53 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
روسيا ترسل 4 طائرات عسكرية لإجلاء 500 شخص من أفغانستان

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):

تعتزم روسيا إرسال أربع طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان، لإجلاء أكثر من 500 شخص ينتمون لدول مختلفة.

وإلى جانب المواطنين الروس، من المقرر أن تحمل الطائرات مواطنين من أوكرانيا وبيلاروس وجمهوريات طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان في آسيا الوسطى، إلى خارج أفغانستان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

وبحسب التقرير، تم حشد عاملين من القطاع الطبي، وإمدادات تشمل الطعام والشراب، في قاعدة عسكرية بأوليانوفسك على نهر الفولجا.

وتجري موسكو مفاوضات منذ فترة طويلة مع حركة طالبان المتشددة، والمحظورة في روسيا بوصفها منظمة إرهابية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزارة الخارجية في موسكو، لن يتم إخلاء السفارة الروسية في كابول.

روسيا أفغانستان موسكو كابول طائرات عسكرية روسية

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