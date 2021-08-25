الأمن الروسي يعتقل 31 إرهابياً من جماعة التوحيد والجهاد

موسكو - أ ش أ

اعتقل جهاز الأمن الروسي، 31 عنصرا من جماعة (التوحيد والجهاد) الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وعدد من الأقاليم الأخرى بالبلاد؛ بتهمة تجنيد أعضاء جدد لإرسالهم إلى سوريا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان اليوم الأربعاء - أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي، وفي إطار عملية خاصة في كل من موسكو ونوفوسيبيرسك وياكوتسك وكراسنويارسك وكانسك وإقليم كراسنويارسك، تم الكشف عن نشاط لمنظمة جماعة (التوحيد والجهاد) الإرهابية، المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019، واعتقال 31 شخصا من أعضائها وقادتها.

وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية قاموا بتجنيد وإرسال مجندين إلى مناطق النزاع وتمويل الإرهابيين في سوريا، إضافة إلى دعوات صدرت عنهم لارتكاب جرائم إرهابية.