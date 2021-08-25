Masrawy logo white

الأمن الروسي يعتقل 31 إرهابياً من جماعة التوحيد والجهاد

10:37 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
الأمن الروسي يعتقل 31 إرهابياً من جماعة التوحيد والجهاد

الأمن الروسي

موسكو - أ ش أ

اعتقل جهاز الأمن الروسي، 31 عنصرا من جماعة (التوحيد والجهاد) الإرهابية المحظورة في روسيا، في كل من العاصمة موسكو وعدد من الأقاليم الأخرى بالبلاد؛ بتهمة تجنيد أعضاء جدد لإرسالهم إلى سوريا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان اليوم الأربعاء - أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي، وفي إطار عملية خاصة في كل من موسكو ونوفوسيبيرسك وياكوتسك وكراسنويارسك وكانسك وإقليم كراسنويارسك، تم الكشف عن نشاط لمنظمة جماعة (التوحيد والجهاد) الإرهابية، المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية في عام 2019، واعتقال 31 شخصا من أعضائها وقادتها.

وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية قاموا بتجنيد وإرسال مجندين إلى مناطق النزاع وتمويل الإرهابيين في سوريا، إضافة إلى دعوات صدرت عنهم لارتكاب جرائم إرهابية.

هذا المحتوى من

الأمن الروسي اعتقال ارهابيين جماعة التوحيد والجهاد الإرهاب

الخبر التالى:

روسيا ترسل 4 طائرات عسكرية لإجلاء 500 شخص من أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا