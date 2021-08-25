روسيا: إجلاء أكثر من 500 شخص من أفغانستان

موسكو - أ ش أ:

نظمت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوكرانيا من أفغانستان بواسطة أربع طائرات نقل عسكرية.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء- أنها نظمت عملية إجلاء من أراضي أفغانستان بواسطة طائرات نقل عسكرية، فقد تم إجلاء أكثر من 500 شخص من روسيا والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية في مطار أوليانوفسك بروسيا.

وتابعت الدفاع الروسية أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، فكانت هناك فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة".​