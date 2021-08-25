Masrawy logo white

صحيفة بريطانية: جونسون كان يأمل في مناقشة الاحتفاظ ببعض القوات بأفغانستان

07:58 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
صحيفة بريطانية: جونسون كان يأمل في مناقشة الاحتفاظ ببعض القوات بأفغانستان

بوريس جونسون

لندن - أ ش أ:

ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان يأمل في مناقشة الاحتفاظ ببعض القوات العسكرية في أفغانستان ، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته دول مجموعة السبع في وقت سابق من اليوم برئاسته وتم خلاله الإشارة إلى وجود مخاطر "عالية جدًا" تتمثل في حدوث عمليات توغل إرهابية.

وتساءلت الصحيفة حول حجم التهديد الإرهابي الممكن أن تتعرض له المملكة المتحدة في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعلن فيها أنه يهدف إلى إخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية شهر أغسطس الحالي.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية البريطانية لديها مستويات الإرهاب التي تستخدمها لتحليل التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة وهي تتراوح من "منخفض" إلى "حرج" والمملكة المتحدة حاليًا في منتصفها هذه المستويات.

وأشارت "اكسبريس" أيضا إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد غيرت التهديد الإرهابي إلى المستوى "حرج" من "خطير" في فبراير من هذا العام بناء على معلومات لديها.

هذا المحتوى من

بوريس جونسون أفغانستان بريطانيا القوات العسكرية

الخبر التالى:

استطلاع: غالبية الأمريكيين يثقون في وعد بايدن بإجلاء مواطنيه من أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا