الطيران المدني البحريني: تحديث إجراءات الدخول للبلاد

البحرين - (أ ش أ)

أعلنت شئون الطيران المدني البحريني، عن تحديث إجراءات الدخول للبلاد عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من الأحد المقبل، واعتماد شهادات التطعيم الصادرة من جميع الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول، وإضافة إجراء فحص "PCR" في اليوم الخامس من الوصول، ويستمر العمل بذات الإجراءات المٌعلن عنها في السابق.

وأوضحت الطيران المدني البحريني - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن إصدار تأشيرات الزيارة عند الوصول لمطار البحرين الدولي محصور للقادمين من مواطني الدول المسموح لهم بالحصول عليها وفق إجراءات تأشيرات الزيارة لمملكة البحرين.