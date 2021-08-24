النرويج تتراجع عن إبقاء مستشفى ميداني مفتوحة في مطار كابول

أوسلو - (د ب أ)

يعتزم الجيش النرويجي إغلاق المستشفى العسكري الميداني التابع له في مطار كابول في 31 أغسطس، وفقا لما نقلت وكالة أنباء "إن تي بي" اليوم الثلاثاء عن الجيش.

ودعت الخطة السابقة إلى نقل إدارة المستشفى الميداني من النرويجيين إلى وكالة مدنية بمجرد مغادرة القوات النرويجية للبلاد، مع معظم القوى الغربية الأخرى.

ولكن في ظل إصرار طالبان على رحيل جميع القوات الغربية عند الموعد النهائي الذي يحل في 31 أغسطس، وعدم وجود مؤشرات على أن القوى الغربية ستخالف هذا الجدول الزمني، قرر النرويجيون إنهاء العمليات.

وسيطرت طالبان على مدينة تلو الأخرى، وأحيانا دون قتال، وسيطرت على العاصمة كابول أسرع مما توقع الغرب.

وأدى استيلاءهم على السلطة إلى تزاحم لإخراج القوات الغربية من البلاد، وكذلك الأفغان الذين عملوا معهم ويخشون انتقام متشددي طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "إن تي بي" عن برينيار ستوردال الذي يعمل بمقر عمليات الجيش النرويجي قوله: "وصلنا إلى أفغانستان مع حلفائنا وسنغادر هذا البلد مع حلفائنا".