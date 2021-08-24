الجامعة العربية تعلق على قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب

وكالات

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء، الجزائر والمغرب إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأكد الأمين العام أن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن ‏الأمل معقود على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ مصالح واستقرار الجزائر والمغرب.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة أعلن قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من اليوم.

وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحًا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.