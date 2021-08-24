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حزب مغربي معارض: قرار الجزائر قطع العلاقات يعيد المنطقة إلى مرحلة الحرب الباردة

09:05 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
حزب مغربي معارض: قرار الجزائر قطع العلاقات يعيد المنطقة إلى مرحلة الحرب الباردة

المغرب

وكالات

أعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض محمد نبيل بن عبدالله، عن أسفه من هذه الخطوة الجزائرية بقطع العلاقات مع المغرب.

ورأى عبدالله، في تصريحات لصحيفة "اليوم ٢٤" المغربية، الثلاثاء، أن الجزائر تواصل منذ ٤ عقود اختلاق الأساطير لمعاكسة المغرب.

وأشار إلى أن بلاده قدمت إشارات إيجابية لعلاقتها مع الجزائر آخرها خطاب الملك محمد السادس.

واعتبر أن قرار قطع العلاقات يعيد المنطقة بأكملها إلى مرحلة الحرب الباردة ويكاد يشكل حالة متفردة على الصعيد العالمي من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية واستمرار إغلاق الحدود بين البلدين.

ولم يصدر تعليق رسمي من المغرب بعد على قرار الجزائر.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة أعلن قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من اليوم.

وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحًا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

المغرب محمد نبيل بن عبدالله حزب التقدم والاشتراكية المغربي

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