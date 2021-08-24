وزيرة الدفاع الألمانية تؤيد إبرام اتفاقية للإجلاء مع طالبان

برلين - (د ب أ)

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن تأييدها لإبرام اتفاقية للإجلاء مع حركة طالبان للفترة التالية لمهمة الجيش الألماني الحالية في أفغانستان بغض النظر عن مدة هذه المهمة.

وأوضحت الرئيسة السابقة لحزب المستشار الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء أن الغرض من عقد هذه الاتفاقية هو ضمان إمكانية استمرار ترحيل المعاونين السابقين للجيش والوزارات الألمانية والذين لم يتمكنوا في الوقت الراهن من الوصول إلى مطار كابول.

وتابعت كرامب-كارنباور:" نحتاج على اية حال في مسألة الحراسة الآمنة إلى التوصل مع طالبان إلى حل واتفاق يتجاوزان مهمة الإجلاء الفعلية".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني أجلى نحو 3800 شخص من افغانستان حتى الآن.

وتعتمد مدة مهمة الجيش الألماني في أفغانستان على موعد انسحاب القوات الأمريكية والمحدد له حتى الان الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، وتحث العديد من الدول الأوروبية الولايات المتحدة على تمديد وجود القوات الأمريكية هناك.