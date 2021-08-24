Masrawy logo white

وزيرة الدفاع الألمانية تؤيد إبرام اتفاقية للإجلاء مع طالبان

06:44 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
وزيرة الدفاع الألمانية تؤيد إبرام اتفاقية للإجلاء مع طالبان

أنيجريت كرامب كارنباور

برلين - (د ب أ)

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن تأييدها لإبرام اتفاقية للإجلاء مع حركة طالبان للفترة التالية لمهمة الجيش الألماني الحالية في أفغانستان بغض النظر عن مدة هذه المهمة.

وأوضحت الرئيسة السابقة لحزب المستشار الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء أن الغرض من عقد هذه الاتفاقية هو ضمان إمكانية استمرار ترحيل المعاونين السابقين للجيش والوزارات الألمانية والذين لم يتمكنوا في الوقت الراهن من الوصول إلى مطار كابول.

وتابعت كرامب-كارنباور:" نحتاج على اية حال في مسألة الحراسة الآمنة إلى التوصل مع طالبان إلى حل واتفاق يتجاوزان مهمة الإجلاء الفعلية".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني أجلى نحو 3800 شخص من افغانستان حتى الآن.

وتعتمد مدة مهمة الجيش الألماني في أفغانستان على موعد انسحاب القوات الأمريكية والمحدد له حتى الان الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، وتحث العديد من الدول الأوروبية الولايات المتحدة على تمديد وجود القوات الأمريكية هناك.

انيجريت كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية حركة طالبان برلين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا