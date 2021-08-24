الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية

الجزائر - (د ب أ)

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحًا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

وأكد في مؤتمر صحفي أن الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب الكارثية على المنطقة. كما ترفض الجزائر الإبقاء على وضع غير اعتيادي في فضاء الاتحاد المغرب العربي.

وأبرز لعمامرة، أن المملكة المغربية لم تتوقف يومًا عن أعمال غير ودية وعدائية تجاه الجزائر منذ استقلالها منذ عام 1963.