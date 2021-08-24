المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان تشيد بدور اليونيفيل للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

لبنان - (أ ش أ)

أشادت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان بالدور الحيوي الذي تعلبه قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (يونيفيل) في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في تصريح لها اليوم بعد جولة على الخط الأزرق في جنوب لبنان حيث تعمل قوات اليونيفيل لحفظ الأمن والاستقرار بين لبنان واسرائيل.

ووجهت فرونيسكا، الشكر لقائد اليونيفيل ستيفانو ديل كول وفريق الكتيبة الأيرلندية والبولندية على هذه الزيارة المثمرة، مثمنة التعاون الوثيق لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 1701 والخاص بوقف العمليات القتالية بين الطرفين الاسرائيلي واللبناني منذ عام 2006.

وكانت فرونيسكا قد التقت الأسبوع الماضي الرئيس اللبناني ميشال عون وبحثا التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، معربة عن أملها ف التمديد للقوات نهاية الشهر الجاري كالمعتاد، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية.