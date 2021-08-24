وزيرة الدفاع الإسبانية: لن نتمكن من إنقاذ كل الأفغان الذين خدموا مع الجيش الإسباني

إسبانيا - (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس اليوم الثلاثاء أن إسبانيا لن تكون قادرة على إنقاذ كل الأفغان الذين خدموا مع مهمات الجيش الإسباني في أفغانستان بسبب الوضع "المأساوي" الذي تشهده البلاد.

وقالت روبلس في تصريحات أوردتها صحيفة ذا لوكال الأوروبية: "إن نقاط التفتيش وأعمال العنف التي تنتهجها حركة طالبان تجعل من الصعب على الناس الوصول إلى مطار كابول للإجلاء على إحدى الرحلات اليومية التي تقوم بها طائرة عسكرية إسبانية.

وأضافت: "سنقوم بإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص ولكن سيتخلف أشخاص هناك بسبب تردي الوضع هناك".

وتابعت: "إنه وضع محبط للغاية للجميع، لأنه حتى الذين يصلون إلى كابول يواجهون صعوبة في الوصول إلى المطار وطالبان أصبحت أكثر عدوانية وهناك إطلاق نار وأعمال عنف".

وأجلت مدريد حتى الآن ما يزيد قليلاً عن 700 شخص من أفغانستان، لكن روبليس أوضحت أنه لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يخشون انتقام طالبان وهناك حاجة إلى إجلائهم.

ورفضت الحكومة الإسبانية باستمرار إعطاء رقم للعدد الإجمالي للأشخاص الذين تخطط لإخراجهم من أفغانستان.