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شكري يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية عقب إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان (فيديو وصور)

05:41 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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كتب- محمد صفوت:

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك في أعقاب عملية إجلاء الرعايا المصريين من أفغانستان، والذين عادوا مساء أمس، إلى أرض الوطن على متن طائرة قامت القوات المسلحة بتسييرها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإجلاء المواطنين المصريين سالمين إلى أرض الوطن، وهو ما تم بنجاح بحمد الله.

وعملت وزارة الخارجية، في ضوء التطورات الأخيرة في أفغانستان، وبتوجيهات القيادة السياسية، ومن خلال سفارتنا في كابول، وكافة أجهزة الدولة المعنية على مدار الساعة من أجل المتابعة الوثيقة واتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة جميع المواطنين المصريين والاطمئنان عليهم وتنسيق عودتهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو وصور، من استقبال شكري لأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول.

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