الحكومة العراقية مُصرة على إجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها

بغداد - (د ب أ)

جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء دعم الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة في موعدها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال للصحفيين في مقر الحكومة بعد إنتهاء الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية "أن الحكومة العراقية مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها وهو وعد قطعته الحكومة ولا رجعة عنه".

وأضاف "تم تهيئة كل السبل لإنجاح الإنتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".