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ظريف يعلن عزمه اعتزال العمل السياسي

04:20 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
ظريف يعلن عزمه اعتزال العمل السياسي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران - (د ب أ):

أعلن محمد جواد ظريف، وزير الخارجية في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، اليوم الثلاثاء عزمه اعتزال العمل السياسي.

وكتب ظريف على حسابه الرسمي على موقع تويتر :"بعد أربعة عقود من العمل الدبلوماسي، سأتفرغ للتدريس والأبحاث تماما".

وأضاف: "سأواصل الدعوة إلى تفاهم عالمي، والتشجيع على الحوار الإيجابي، القائم على الاحترام المتبادل والمساواة".

وكانت تقارير لفتت في مرحلةٍ ما إلى أن ظريف قد يكون مرشح الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، التي فاز بها المحافظ إبراهيم رئيسي. إلا أنه لم يترشح فعليا للانتخابات.

ورشح رئيسي لتولي منصب وزير الخارجية في حكومته أمير عبداللهيان.

محمد جواد ظريف طهران إيران حسن روحاني

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