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الجيش الألماني يتوقع زيادة الهجمات الانتحارية بكابول في ظل طالبان

03:56 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الجيش الألماني يتوقع زيادة الهجمات الانتحارية بكابول في ظل طالبان

الجيش الألماني يتوقع زيادة الهجمات الانتحارية بكاب

وكالات:

توقع جنرال ألماني، الثلاثاء، تزايد خطر وقوع هجمات انتحارية ينفذها مقاتلو تنظيم داعس الذين يتسللون إلى كابول، بينما تسارع الدول الغربية بإجلاء مواطنيها والعاملين المحليين من أفغانستان قبل انقضاء المهلة المحددة في 31 أغسطس.

وقال المفتش العام للجيش إبرهارد تسورن، للصحفيين في برلين "الوضع الأمني آخذ في التدهور"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "نتلقى إشارات من مصادر أمريكية، فضلا عن تقييماتنا، تفيد بأن هناك عددا متزايدا من الانتحاريين التابعين لداعش يتسللون إلى كابول"، مُشيرا إلى أن ذلك أحد أكبر عوامل الخطر في الوقت الراهن.

الجيش الألماني الهجمات الانتحارية أفغانستان حركة طالبان

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