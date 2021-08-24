الجيش الألماني يحذر من انتحاريي داعش في كابول

برلين - (د ب أ):

يرى الجيش الألماني خطرا متزايدا من هجمات محتملة لإرهابيي تنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المفتش العام للجيش الألماني، إيبرهارد تسورن، في برلين اليوم الثلاثاء إن هناك إشارات على ذلك من مصادر أمريكية، كما أن مصادر ألمانية توصلت إلى معلومات تفيد بأن انتحاريين محتملين من داعش "يتسللون إلى المدينة" على نحو متزايد، مضيفا أنه تم الحصول على معلومات من الأمريكان بشأن هذا الأمر الأسبوع الماضي، و"يتزايد هذا الآن".

وكانت الحكومة الأمريكية أعربت أمس الأول الأحد عن مخاوفها من هجوم يشنه تنظيم داعش في المطار أو في محيطه.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان ، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "التهديد حقيقي وخطير ومستمر"، مضيفا أنه يتم أخذ التحذيرات "بأقصى درجات الجدية".

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان وفرع داعش النشط إقليميا يناصبان بعضهما العداء، وقد حارب كل منهما الآخر في الماضي.