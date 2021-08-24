السلطات الأمنية تُخضع 5 أفغان تم نقلهم جوا إلى فرنسا للمراقبة

باريس - (د ب أ):

يخضع خمسة أفغان تم نقلهم جوا إلى فرنسا، للمراقبة من جانب السلطات الأمنية، للاشتباه في صلتهم بحركة طالبان المتشددة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، لمحطة "فرانس إنفو" الاخبارية صباح اليوم الثلاثاء، إن أحدهم احتُجز لدى الشرطة مساء أمس الاثنين بسبب عدم احترامه لشروط إقامته.

ويرتبط الرجل بـ "صلات واضحة مع طالبان"، ولكنه ساعد الجيش الفرنسي في إجلاء رعاياه ومواطنين أفغان.

وأفادت تقارير بأن الأشخاص الأربعة الآخرين الخاضعين للمراقبة الرسمية، هم من دائرة الرجل.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن وثيقة رسمية، أن الرجل المحتجز حاليا اعترف بأنه كان يحمل أسلحة في الأيام التي سبقت 18 آب/أغسطس، باعتباره الشخص المسؤول عن نقطة تفتيش تابعة لطالبان في كابول.

وقد استعانت فرنسا بأكثر من 1000 أفغاني منذ أن أستولت طالبان السلطة في أفغانستان، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية الأخيرة.