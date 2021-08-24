Masrawy logo white

السلطات الأمنية تُخضع 5 أفغان تم نقلهم جوا إلى فرنسا للمراقبة

01:59 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
السلطات الأمنية تُخضع 5 أفغان تم نقلهم جوا إلى فرنسا للمراقبة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين

باريس - (د ب أ):

يخضع خمسة أفغان تم نقلهم جوا إلى فرنسا، للمراقبة من جانب السلطات الأمنية، للاشتباه في صلتهم بحركة طالبان المتشددة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، لمحطة "فرانس إنفو" الاخبارية صباح اليوم الثلاثاء، إن أحدهم احتُجز لدى الشرطة مساء أمس الاثنين بسبب عدم احترامه لشروط إقامته.

ويرتبط الرجل بـ "صلات واضحة مع طالبان"، ولكنه ساعد الجيش الفرنسي في إجلاء رعاياه ومواطنين أفغان.

وأفادت تقارير بأن الأشخاص الأربعة الآخرين الخاضعين للمراقبة الرسمية، هم من دائرة الرجل.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن وثيقة رسمية، أن الرجل المحتجز حاليا اعترف بأنه كان يحمل أسلحة في الأيام التي سبقت 18 آب/أغسطس، باعتباره الشخص المسؤول عن نقطة تفتيش تابعة لطالبان في كابول.

وقد استعانت فرنسا بأكثر من 1000 أفغاني منذ أن أستولت طالبان السلطة في أفغانستان، بحسب إحصاءات وزارة الخارجية الأخيرة.

وزير الداخلية الفرنسي فرنسا السلطات الأمنية حركة طالبان

الخبر التالى:

جماعات إرهابية تهاجم منازل المواطنين في درعا السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
189

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286541

إجمالي الإصابات

16676

إجمالي الوفيات

236075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا