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البحرين تدين استمرار الحوثيين في اعتداءاتهم ضد السعودية

01:59 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
البحرين تدين استمرار الحوثيين في اعتداءاتهم ضد السعودية

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اعتداءاتها الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين والأعراف الدولية.

واستنكرت الخارجية البحرينية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية- إطلاق مليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مدينة "خميس مشيط" في اعتداء سافر على الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الدائم والداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ومطالبتها بوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية العدوانية الآثمة التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية البحرينية المنامة البحرين الحوثيين السعودية

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