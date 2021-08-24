وفاة الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري المُعتقل بالسنغال

دكار- (أ ف ب):

توفي الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري عن 79 عاما في السنغال، حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2016 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ختام محاكمة غير مسبوقة، كما أعلن وزير العدل السنغالي مالك سال الثلاثاء.

وقال الوزير السنغالي لشبكة "تي إف إف" إن "حبري انتقل الى رحمة الله" فيما أفادت وسائل الإعلام السنغالية أنه توفي جراء إصابته بكوفيد-19.

وحكم على حسين حبري، الذي تولى السلطة في تشاد من 1982 حتى 1990، في 30 مايو 2016 بالسجن مدى الحياة في ختام محاكمة غير مسبوقة في دكار بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب واعدامات وعبودية وخطف. وقدرت لجنة تحقيق تشادية بـ40 ألف قتيل عدد ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري.

لجأ حسين حبري الذي أطيح به في 1990 إلى السنغال حيث توفرت، بضغوط دولية، ظروف محاكمته، وأوقف في 2013 ووجهت إليه التهم محكمة خاصة انشئت بالتعاون مع الاتحاد الافريقي.

وطوال فترة المحاكمة، رفض حسين حبري ان يتكلم او أن يمثله أحد امام سلطة قضائية يرفضها.

وواصل أنصاره المطالبة بالإفراج عنه فيما كان في السجن في دكار.

وتم الافراج عنه لمدة شهرين بإذن خاص السنة الماضية بهدف حمايته من فيروس كورونا.