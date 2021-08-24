حالة فريدة.. خنفساء حيّة تعيش وتتجول بالأمعاء الغليظة لمريض أمريكي

وكالات:

وصف فريق من الأطباء الأمريكيين حالة طبية فريدة من نوعها تم اكتشافها أثناء إجراء تنظير روتيني للقولون، وعثروا خلاله على خنفساء صغيرة تعيش في الأمعاء الغليظة لمريض، وفق شبكة "مونت كارلو" الدولية.

وبحسب ما ذكرته مجلة "نيتشر ووراد نيوز" في 5 أغسطس الجاري، رأى الأطباء العاملون في جامعة ميسوري الأمريكية أثناء التنظير خنفساء حية تمشي على جدران القولون لمريض يبلغ من العمر 59 عاماً.

ويعتقد الفريق، الذين كان يبحث عن تقرحات أو أورام في القولون، أن الخنفساء ربما دخلت فم المريض أثناء نومه. وقد يكون بقاؤها على قيد الحياة في الجهاز الهضمي للإنسان مرتبطاً بإجراءات تحضير المريض لتنظير القولون والذي يتضمن الامتناع عن تناول الطعام.

وأعطي المريض دواء لعلاج الإمساك الذي سيسرع من رحلة الخنفساء عبر الجهاز الهضمي ويسمح لها بالوصول إلى القولون.

وكتب الأطباء: "كان فحص القولون بالمنظار طبيعياً، لكن ربما يكون تحضير المريض للتنظير قد ساعد الخنفساء على الهروب من الإنزيمات الهضمية في المعدة والأمعاء الدقيقة العليا".

وتم التعرف على الخنفساء المعنية على أنها من نوع Harmonia axyridis موطنها الأصلي الصين تم إدخالها إلى أمريكا الشمالية لمكافحة بعض الآفات في أوائل القرن العشرين.