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القائم بأعمال الرئيس الأفغانى يتهم حركة طالبان بانتهاك حقوق الإنسان

12:22 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
القائم بأعمال الرئيس الأفغانى يتهم حركة طالبان بانتهاك حقوق الإنسان

أمر الله صالح

كابول- أ ش أ:

اتهم القائم بأعمال الرئيس الأفغانى أمر الله صالح، حركة طالبان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فى وادى "أنداراب" بإقليم باجلان شمال أفغانستان.

وقال القائم بأعمال الرئيس الأفغانى فى تغريدة له بموقع التدوين المصغر "تويتر" إن الوضع الإنساني رهيب في وادي أنداراب، وإن حركة طالبان تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح قائلا: "إن أعضاء حركة طالبان لا يسمحون بإدخال المواد الغذائية والوقود إلى وادى أنداراب، والوضع الإنساني هناك رهيب، حيث فر آلاف النساء والأطفال إلى الجبال، بعد قيام طالبان خلال اليومين الماضيين باختطاف أطفال ومسنين لاستخدامهم كدروع بشرية أثناء قيام أعضائها بالتنقل من منزل لمنزل لتفتيش هذه المنازل.

وكان القائم بأعمال الرئيس الأفغانى قد حذر حركة طالبان فى وقت سابق من دخول منطقة بانجشير، مشيرا إلى أن طالبان حشدت قوات بالقرب من مدخل بانجشير، ولكن قوات المقاومة أغلقت طريق سالانج.

يشار إلى أن وكالات إنسانية أممية كانت قد حذرت من عواقب عدم تمكينها من نقل إمدادات الإغاثة الانسانية إلى أفغانستان، وأكدت ضرورة إقامة جسر جوي إنساني فورا للسماح بنقل الإمدادات الطبية والمساعدات الأخرى إلى أفغانستان.

هذا المحتوى من

Asha
أمر الله صالح كابول أفغانستان حركة طالبان اقليم باجلان

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