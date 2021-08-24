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مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

08:07 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله-(د ب أ):

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيما بالضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، القول إن الفتى قُتل في مخيم بلاطة شرق نابلس عقب اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال عملية لقواته لاعتقال مطلوب أمني فلسطيني بمخيم بلاطة، تعرضت القوات لإطلاق نار من فوق أسطح المباني، فرد الجنود بإطلاق النيران. وأكد الجيش أنه تم استكمال العملية واعتقال المطلوب.​

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