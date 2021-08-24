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نائبة الرئيس الأمريكي تتهم الصين بممارسة الإكراه في بحر الصين الجنوبي

07:50 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
نائبة الرئيس الأمريكي تتهم الصين بممارسة الإكراه في بحر الصين الجنوبي

كامالا هاريس

بانكوك-(د ب أ):

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الصين اليوم الثلاثاء بممارسة الإكراه والترهيب في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت هاريس في تصريحات من سنغافورة إن "تصرفات بكين لا تزال تقوض النظام القائم على القواعد".

وتتداخل مطالبة الصين بمعظم البحر الغني بالموارد مع مطالب العديد من الدول الأخرى بما فيها فيتنام والفلبين، حليفة الولايات المتحدة .

وكانت هاريس قد استهلت تصريحاتها بالقول ان الولايات المتحدة تركز بشكل دقيق على عمليات الإجلاء من مطار كابول الدولي بعد سقوط أفغانستان فى يد طالبان قبل اسبوع .

وقالت: "إننى أدرك تماما أن أعين العالم تتجه إلى افغانستان"، واصفة انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بأنه "قرار شجاع و صائب".

وقالت: "لقد حققنا ما ذهبنا إلى هناك للقيام به"، مؤكدة على تبرير الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب.

وعلى الرغم من الانسحاب من أفغانستان، قالت هاريس إن الولايات المتحدة تهدف إلى "السعي إلى منطقة المحيطين الهادئ والهندي الحرة والمفتوحة" على أساس ما وصفته بـ "المصالح الدائمة" لبلادها في المنطقة.

ووصلت هاريس إلى سنغافورة الأحد الماضي في المحطة الأولى من جولتها بجنوب شرق آسيا التي ستشمل أيضا فيتنام اليوم الثلاثاء .

كامالا هاريس أمريكا بانكوك الصين بحر الصين الجنوبي الترهيب

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