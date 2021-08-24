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الإعلام الأمني العراقي: اعتقال أحد عناصر "مفارز التفخيخ" في محافظة نينوى

07:38 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الإعلام الأمني العراقي: اعتقال أحد عناصر "مفارز التفخيخ" في محافظة نينوى

تنظيم داعش - أرشيفية

بغداد-(أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال أحد عناصر ما تُسمي بـ"مفارز التفخيخ" في تنظيم "داعش" بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقيةـ أن عناصر الاستخبارات العسكرية، واستنادا إلى معلومات دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في قرية الشيخ معروف بناحية الحميدات بمحافظة نينوى، والذي كان أحد العناصر المهمة بما تُسمى بـ"مفارز التفخيخ".

وأضافت الخلية أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام الإرهاب، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب.

هذا المحتوى من

تنظيم داعش العراق بغداد محافظة نينوى

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