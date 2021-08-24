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البحرية التونسية تحبط 11 عملية هجرة غير شرعية

03:17 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
البحرية التونسية تحبط 11 عملية هجرة غير شرعية

الهجرة غير الشرعية - أرشيفية

تونس-(أ ش أ):

أحبطت وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، 11 عملية هجرة غير شرعية شارك فيها 159 شخصا موزعين بين تونسيين وأجانب.

وأوضحت، وزارة الدفاع التونسية، في بيان أصدرته مساء أمس الإثنين، أن 129 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 14 و46 سنة و30 آخرين من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم طفل شاركوا في عمليات الهجرة تلك والتي انطلقت من 4 موانئ تونسية.

وذكر البيان أن عمليات الهجرة انطلقت من موانئ تاقرماس (ولاية مدنين) (4 عمليات) والشابّة (ولاية المهدية) (3 عمليات) وصفاقس (3 عمليات) وقليبية (ولاية نابل) (عملية واحدة).​

هذا المحتوى من

Asha
الهجرة غير الشرعية تونس القوات البحرية التونسية ولاية مدنين

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