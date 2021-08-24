قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا بتمديد التدابير الاستثنائية

تونس-(أ ش أ):

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي الخاص، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.

وذكر بيان للرئاسة التونسية، صدر الإثنين-الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد سيتوجّه، خلال الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.