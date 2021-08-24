العاهل البحريني يبحث مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

المنامة - (أ ش أ):

بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين، مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد، العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الرئيس التونسي أعرب من جانبه عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على جهوده في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.