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العاهل البحريني يبحث مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

12:14 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
العاهل البحريني يبحث مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة - (أ ش أ):

بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الاثنين، مع الرئيس التونسي قيس بن سعيد، العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الرئيس التونسي أعرب من جانبه عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على جهوده في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

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Asha
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