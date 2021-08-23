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السعودية تؤكد عزمها تعزيز التعاون مع روسيا للاستجابة المشتركة للتهديدات

11:53 م الإثنين 23 أغسطس 2021
السعودية تؤكد عزمها تعزيز التعاون مع روسيا للاستجابة المشتركة للتهديدات

الأمير خالد بن سلمان آل سعود

موسكو - (د ب ا):

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو: "أود أن أنقل من قيادتي استعدادنا لمواصلة تعزيز العلاقات التي تطورت تاريخيا بين بلدينا؛ وأنا على ثقة أننا سنواصل في المستقبل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتحقيق تطلعات شعبينا وتحقيقها. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تحسين الوضع، فضلاً عن الاستقرار وتعزيز الأمن"،بحسب ما ذكرته اليوم الاثنين وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووفقا له، فإن التعاون القائم بين السعودية وروسيا "سيسهم في استجابة مشتركة لجميع التحديات الحديثة، والتي سنقوم بها معًا"؛ مشيرا إلى أن "التحديات القائمة ستتطلب تعاونًا ومجهودًا أكبر من جانبنا".

وشكر نائب وزير الدفاع السعودي، شويجو، على دعوته إلى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021" واصفا إياه بأنه "حدث رائع" .

هذا ووقع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، ونائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحضور شويجو، اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومتي روسيا و السعودية.

ويعقد منتدى "آرميا 2021" [الجيش-2021] خلال الفترة ما بين 22 و28 آب/أغسطس الجاري في مدينة كوبينكا بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية واسعة.

خالد بن سلمان آل سعود السعودية روسيا موسكو

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