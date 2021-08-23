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بوتين ولوكاشينكو يتبادلان وجهات النظر حول أفغانستان

11:00 م الإثنين 23 أغسطس 2021
بوتين ولوكاشينكو يتبادلان وجهات النظر حول أفغانستان

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

قام الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بتبادل لوجهات النظر عقب جلسة استثنائية مجلس الأمن الجماعي بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تم خلالها بحث الأوضاع في أفغانستان.

وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن: "تبادل الرئيسان وجهات النظر عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن الجماعي بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عقدت اليوم عبر الفيديو والتي تم خلالها بحث الوضع في أفغانستان"، بحسب ما أفادت وكالة /سبوتنيك/ في نشرتها باللغة الانجليزية.

وأضاف البيان "ناقش بوتين ولوكاشينكو قضايا الساعة المتعلقة بتنمية العلاقات الروسية البيلاروسية، بما في ذلك التفاعل في إطار دولة الاتحاد".

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فلاديمير بوتين موسكو أفغانستان ألكسندر لوكاشينكو

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