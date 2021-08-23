سباق مع الزمن.. الدول الأجنبية تسارع وتيرة الإجلاء من مطار كابول.. وطالبان تحذر

كتب- محمد صفوت:

تسارع وتيرة عمليات الإجلاء في مطار كابول الدولي، إذ تسعى الدول الأجنبية التي أعلنت سحب قواتها في وقت سابق من العام الحالي، في إجلاء رعاياها والأفغان المتعاونين معها.

في الدولة الحبيسة تُعد المطارات المخرج الوحيد للقوات الأجنبية والمتعاونين الأفغان، ومع اقتراب موعد سحب القوات الأجنبية المقرر في 31 أغسطس، ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمالية تمديد الموعد المحدد لسحب القوات.

في سياق متصل صرح متحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، في حديث لشبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، الاثنين، أن الموعد المحدد "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

وقال شاهين، لـ"سكاي نيوز" إن طالبان لن تقبل بأي تمديد لموعد إجلاء القوات الأجنبية عن أفغانستان، والمحدد في 31 أغسطس الجاري.

واعتبر تجاوز المدة المحددة لبقاء القوات الأجنبية، غطاء لاستمرار الاحتلال الأجنبي لبلاده، مؤكدًا أن الحركة لا تهدف للانتقام من الأفغان، وأنها دعت سابقًا المتعاونين مع القوات الأمريكية إلى البقاء والمشاركة في إعادة إعمار البلاد.

ودافع شاهين، عن انتشار عناصر الحركة في محيط المطار، لافتًا إلى إن الهدف من الانتشار منع أي هجمات لتنظيم "داعش" الإرهابي.

هجوم في محيط مطار كابول

شهدت البوابة الشمالية لمطار كابول، هجومًا صباح اليوم، بين القوات الألمانية والأفغانية التي تساعد القوات الأجنبية في تنظيم عمليات الإجلاء، و"مجهولين".

أسفر الهجوم عن مقتل مسؤول أمني أفغاني وإصابة 3 أفغان، ولم يعرف بعد المهاجمين الذي شنوا الهجوم، إلا أن واشنطن أعربت أمس عن قلقها من وقوع هجوم من عناصر "داعش" على المطار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن بلاده تتابع الوضع الأمني في مطار كابول، عقب التطورات الأخيرة التي وصفها بـ"الخطيرة".

وشدد على أن القوات الأمريكية مستعدة لأي مواجهة محتملة، لافتًا إلى أن القوات تخطط لإنهاء عمليات الإجلاء بحلول نهاية أغسطس.

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي تعقيبًا على التطورات، أن مهمة القوات إنهاء عمليات الإجلاء في الموعد المحدد، وتوفير خيارات للرئيس الأمريكي، موضحًا أنه في حال طالب الحلفاء ببقاء القوات الأمريكية لفترة أطول، فإنه سيتم مناقشة ذلك مع بايدن.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون، إلى أنه ليس على علم بالمحادثات المتعلقة بمد الموعد النهائي لانسحاب القوات، موضحًا أنهم على اتصال دائم مع طالبان بشأن نشاط القوات الأمريكية في المطار.

دعوات لمد فترة سحب القوات

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس باستمرار رحلات الإجلاء من مطار كابول حتى بعد انسحاب القوات الألمانية والقوات الأجنبية الأخرى.

بدورها، أعلنت بريطانيا عن استمرار عمليات الإجلاء طالما يسمح الوضع الأمني بذلك، مشيرة إلى أنها لن تستطيع المواصلة في حال انسحاب القوات الأمريكية.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون يستعد لمناشدة بايدن، لتمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات، للمساع لمزيد من الأفغان المتعاونين في مغادرة البلاد.

ورد شاهين، في حواره مع "سكاي نيوز" على تلك الدعوات، قائلاً: "إذا طلبت واشنطن وحلفائها مد موعد سحب القوات، فإن الجواب النهائي لطالبان سيكون لا".

أجلت واشنطن، نحو 16 ألف أفغاني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي ما تم إجلائهم منذ 14 أغسطس الجاري إلى 37 ألف شخص وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي.