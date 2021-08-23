أمريكا تفرض عقوبات على قائد عسكري إريتري لتورطه في صراع في إثيوبيا

واشنطن - (د ب أ):

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لتورطه في الصراع في إثيوبيا المجاورة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن الوزارة قولها في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم تجميد أصول الجنرال فيليبوس ولدوهانز لأنه كان "قائدا أو مسؤولا في كيان تورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ونفت إريتريا هذه الادعاءات واصفة إياها بأنه :" لا أساس لها من الصحة تماما" وأنها بمثابة :" ابتزاز موجه ضدها" ، وفقا لوزارة الإعلام في البلاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول وقف العنف الذي شهدته إثيوبيا بسبب قتال قواتها الاتحادية والميليشيات ضد المنشقين في منطقة تيجراي الشمالية.

ووقفت إريتريا إلى جانب إثيوبيا العام الماضي، وقصف المنطقة وأرسلت قواتها ، التي تم اتهامها بارتكاب بعض أسوأ الفظائع المسجلة منذ اندلاع القتال في نوفمبر الماضي.

وأدى الصراع إلى تشريد ملايين الأشخاص من مناطق تيجراي و أمهرة وعفر وجعلت أكثر من 5 ملايين شخص في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي إلى إنهاء الأعمال العدائية وبدء محادثات السلام.