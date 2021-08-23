وزير خارجية الجزائر ينقل "معلومات دقيقة" من الرئيس قيس سعيد أثناء زيارته تونس

تونس - (د ب أ)

قال وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة الذي زار تونس اليوم الاثنين، إنه تلقى "معلومات دقيقة" من الرئيس التونسي قيس سعيد سيحملها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

والتقى العمامرة الرئيس سعيد في القصر الرئاسي بقرطاج اليوم خلال زيارته الثالثة هذا الشهر والتي حمل خلالها رسالة خطية من الرئيس الجزائري.

وقال العمامرة إنه "حمل رسالة خطية إلى الرئيس سعيد وبعض الأفكار".

وأضاف الوزير الجزائري في تصريح إعلامي عقب اللقاء "حملني الرئيس (سعيد) بأفكار قيمة ومعلومات دقيقة وتحاليل في غاية الأهمية سأتقاسمها مع الرئيس عبد المجيد تبون بمجرد وصولي للجزائر".

كانت الرئاسة الجزائرية أعلنت وقوفها إلى جانب تونس بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي بتجميده البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل.

ويرتبط البلدان بعلاقات تاريخية قوية وبحدود مشتركة طولها نحو ألف كيلومتر بجانب تعاون أمني وثيق.