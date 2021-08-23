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بوتين وملك الأردن يبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان

08:14 م الإثنين 23 أغسطس 2021
بوتين وملك الأردن يبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، خلال لقائه مع ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يزور موسكو، أنهما تباحثا بشأن المشكلة السورية والوضع في أفغانستان.

وقال بوتين خلال اللقاء: "نتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا، بما في ذلك ما نقوم به معكم على مدار عدة سنوات- تطبيع الوضع في سوريا، والوضع المتدهور في أفغانستان"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .

وأضاف بوتين: "يسعدني أن أرحب بكم في المعرض التقليدي للأسلحة، لقد تمكنا من التعرف على بعض أسلحتنا بشكل موجز، وهي ما نستخدمه في جيشنا وما نوفره للتصدير".

وتابع بوتين: "إن افتتاح المعرض وألعاب الجيش والتواصل المباشر بين الزملاء في القوات المسلحة لدول أخرى، يقربهم من بعض ويرفع من مستوى الثقة".

وبحسب الكرملين، شارك بوتين في افتتاح المنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" ودورة الألعاب العسكرية الدولية اليوم الاثنين.

فلاديمير بوتين عبد الله الثاني أفغانستان سوريا

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