بوتين وملك الأردن يبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان
موسكو - (د ب أ)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، خلال لقائه مع ملك الأردن عبد الله الثاني الذي يزور موسكو، أنهما تباحثا بشأن المشكلة السورية والوضع في أفغانستان.
وقال بوتين خلال اللقاء: "نتطلع إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأكثر إلحاحا، بما في ذلك ما نقوم به معكم على مدار عدة سنوات- تطبيع الوضع في سوريا، والوضع المتدهور في أفغانستان"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .
وأضاف بوتين: "يسعدني أن أرحب بكم في المعرض التقليدي للأسلحة، لقد تمكنا من التعرف على بعض أسلحتنا بشكل موجز، وهي ما نستخدمه في جيشنا وما نوفره للتصدير".
وتابع بوتين: "إن افتتاح المعرض وألعاب الجيش والتواصل المباشر بين الزملاء في القوات المسلحة لدول أخرى، يقربهم من بعض ويرفع من مستوى الثقة".
وبحسب الكرملين، شارك بوتين في افتتاح المنتدى العسكري التقني "آرميا- 2021" ودورة الألعاب العسكرية الدولية اليوم الاثنين.
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