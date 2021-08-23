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باكستان والسعودية تبحثان الوضع الراهن في أفغانستان

07:35 م الإثنين 23 أغسطس 2021
باكستان والسعودية تبحثان الوضع الراهن في أفغانستان

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

إسلام آباد - (أ ش أ):

أكد وزير خارجية باكستان، محمود قريشي، أهمية الوصول إلى السلام والاستقرار في أفغانستان وأهميته بالنسبة لباكستان والمنطقة، معربا عن أمله في أن تعمل الأطراف الأفغانية من أجل تسوية سياسية شاملة لضمان السلام والأمن المستدامين في البلاد والمنطقة.

وبحث وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، آخر التطورات في أفغانستان والقضايا الأخرى ذات الأهمية المشتركة، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية.

كما أطلع الوزير الباكستاني نظيره السعودي على جهود باكستان؛ لتسهيل إجلاء موظفي وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وغيرهم من أفغانستان.

واتفق الطرفان على أهمية مواصلة التعاون المشترك بين البلدين في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك العمل على دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

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محمود قريشي السعودية باكستان أفغانستان فيصل بن فرحان آل سعود

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