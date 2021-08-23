إدارة الدواء الأمريكية تجيز استخدام لقاح "فايزر بيونتيك"

واشنطن - (د ب أ)

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشكل كامل اليوم الاثنين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) الذي صنعته شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية في خطوة كبيرة من شأنها أن تساهم في تعزيز حملة التحصين وسط ارتفاع في العدوى التي سببتها السلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للإدارة اليوم الاثنين، القول إنها أجازت التطعيم باللقاح لمنع المرض الناجم عن الفيروس للذين تبلغ أعمارهم 16 فما فوق، وإنه سيتم تسويق الجرعات تحت اسم "كوميرانتي".

يشار إلى أن هذه الموافقة هي الأولى للقاح مضاد لكوفيد-19، وأنها وصلت في وقت حاسم في مسار مكافحة الجائحة، حيث تواجه الولايات المتحدة زيادة مخيفة في حالات الإصابة بسبب سلالة "دلتا " شديدة العدوى سريعة الانتشار، الأمر الذي حدا بإدارة بايدن أن تمنح الأولوية القصوى لزيادة التطعيمات في جهودها الرامية إلى خفض أحدث حالات التفشي للفيروس الفتاك.