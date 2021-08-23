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روسيا والولايات المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

06:14 م الإثنين 23 أغسطس 2021
روسيا والولايات المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

نيكولاي باتروشيف

موسكو - (أ ش أ):

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وذكر مجلس الأمن الروسي ،في بيان له، أن نيقولاي باتروشيف وجيك سوليفان بحثا مسائل التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها باللغة الإنجيلزية.

وأضاف البيان أن الجانبين "أوليا اهتماما خاصا للتعاون الثنائي في مجال الأمن المعلوماتي"، بالإضافة إلى ذلك، جرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في أفغانستان".

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