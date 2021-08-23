العراق: الجيش يقتل 3 إرهابيين في غارة جوية بمحافظة صلاح الدين

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين بغارة جوية في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ بأنه وبمتابعة من قبل قيادة القوات البرية، نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب تفتيش في مكان الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي، يوم أمس الأحد، على مخبأ كان يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث شمالي مدينة تكريت العراقية.

وأضاف البيان أنه "تم خلال العملية العثور على مخبأ آخر في نفس المكان بداخله ثلاثة إرهابيين، قاموا بإطلاق النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، مما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة، حيث تمكن أبطال طيران الجيش المساند للقوة من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الإرهابية.