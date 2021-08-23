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طالبان في طريقها للسيطرة على المقاطعة الأفغانية الوحيدة التي لم تستسلم

03:57 م الإثنين 23 أغسطس 2021
طالبان في طريقها للسيطرة على المقاطعة الأفغانية الوحيدة التي لم تستسلم

حركة طالبان

كابول - أ ش أ

أعلنت حركة طالبان،إن مقاتليها يتجهون نحو مقاطعة بنجشير، وهوالموقع الوحيد المناهض لطالبان الذي لم يستسلم حتى الآن ولم تتم الإطاحة به بعد.

وقالت الحركة -وفقا لوكالة خاما برس الأفغانية- إن المقاتلين لم يشهدوا أي مقاومة في الطريق ،إلى مقاطعة بنجشير وهم يقتربون الآن من الموقع أكثر من أي وقت مضى.

ومقاطعة بنجشير -الكائنة شمال غرب كابول- هي وادي جبلي يعرف بأرض الأسود، وهي الآن جغرافياً موطن لمئات من قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية والقوات الخاصة والميليشيات التي يقودها أحمد مسعود ، نجل القتيل أحمد شاه مسعود وهو أحد القادة الرئيسيين للمقاومة الأفغانية المناهضة للسوفييت في الثمانينيات.

وأعرب أحمد مسعود- في مقابلة هاتفية- عن استعداده للتفاوض مع طالبان وإنه يرى أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للمضي قدما،ومن جانبه قال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان نعيم وردك إن سياسة الحركة تتمثل في التفاوض وتسوية كل شيء من خلال المفاوضات، وإنه يأمل في حث الناس وزعماء القبائل في إقليم بنجشير على الانضمام إليهم ونبذ العنف.

هذا المحتوى من

حركة طالبان مقاطعة بنجشير القوات الخاصة المقاومة الأفغانية طالبان تحكم أفغانستان

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