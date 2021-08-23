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الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري

03:53 م الإثنين 23 أغسطس 2021
الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - أ ش أ

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب خلالها الأخير عن دعم وتضامن الشعب الجزائري مع أشقائه في تونس في ظل الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال، قيس سعيد، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بقصر قرطاج الرئاسي.

وأكد سعيد، خلال اللقاء، عمق علاقات الأخوة المتينة بين تونس والجزائر، واستذكر تضحيات زعماء حركة التحرير في البلدين وما غرسته من قيم التضامن والتآزر والمصير المشترك.

جدد الرئيس التونسي التأكيد على الحرص الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا لأمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.

من جهته، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها المنطقة وتعدد التحديات يتطلب مزيدا من ترسيخ التنسيق المستمر بين تونس والجزائر خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

هذا المحتوى من

قيس سعيد تونس عبد المجيد تبون الجزائر

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